SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kevin O Chris, dono dos hits "Espera Eu Chegar", "Faz um Vuk Vuk", "Evoluiu" e "Eu Vou pro Baile da Gaiola", se apresenta no Lollapalooza neste sábado (23), às 18h50. O carioca sobe ao palco de um dos maiores festivais de música do país, que também conta com shows de Pierce the Veil e King Gizzard & The Lizard Wizard, e conversou com a reportagem sobre a sua trajetória e a ascensão do funk.

O artista, natural de Duque de Caxias (RJ), começou a trilhar seu caminho profissional dentro dos bailes de favela com 13 anos. Hoje, aos 26, ele atua como produtor, cantor e compositor, contando com mais de 14 milhões de ouvintes por mês no Spotify.

Para ele, é importante reconhecer os talentos que o antecederam e conquistaram espaço para que as novas gerações pudessem ter maiores oportunidades no cenário musical.

"Não tem como chegar até aqui sem homenagear os MCs que começaram lá atrás e abriram tantas portas para a gente. O funk é um movimento construído por muitos produtores, DJs e cantores. É um movimento coletivo, com união e força", afirma.

"Não é por acaso que eu coloco minhas músicas no topo das paradas. Uma galera, bem antes de mim, veio buscando respeito e enfrentando um mercado que nunca olhou para os favelados."

Kevin conta que, com o funk, pôde oferecer melhores condições financeiras para a sua família e para as famílias de suas equipes. Em suas palavras "o som é oportunidade".

O cantor, que já esteve em edições anteriores do Lolapallooza e se apresentou com o americano Post Malone, retorna ao festival com a proposta de enaltecer a cultura das favelas e a história do funk neste ano. Para a edição de 2024, Kevin afirma que dedicará um espaço em seu show para homenagear clássicos do gênero no autódromo de Interlagos, na região sul da capital paulista.

"Preparei esse bloco só com sons que marcaram a história, que fizeram diferença para que a gente, da nova geração, pudesse chegar tão longe. Me deixa felizão ter a oportunidade de honrar nossa cultura e de fazer uma homenagem para os meus ídolos da cena."

Kevin não esconde seu otimismo com o futuro do funk. "A gente vai conquistar os palcos dos maiores festivais e chegar ao topo das paradas, fazendo gringo cantar e dançar nosso tamborzão. É da favela para o topo."

LOLLAPALOOZA 2024

Sex. (22) a dom. (24). Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul.

Ingressos a partir de R$ 1.000 (Lolla Day, inteira) na bilheteria ou no site Ticketmaster