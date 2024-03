SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva e a frente fria que chegou a São Paulo nesta sexta-feira (22) quebraram o clima do primeiro dia de Lollapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos entre esta sexta e domingo (24).

No Lolla Lounge, área vip do festival, frequentadores se concentravam para fugir da chuva. O jeito foi acompanhar os shows pelo telão.

O temporal engrossou por volta das 19h, quando começou o show dos californianos do Offspring. VIPs, ex-BBBs e pessoas que pagaram cerca de R$ 2000 pelo ingresso do Lounge se concentraram no toldo, enquanto funcionários tentavam conter a água com panos e rodos.

Por volta das 21h, a chuva deu uma trégua, mas o autódromo já havia se transformado em um lamaçal, onde fãs de Offspring, Arcade Fire e Blink 182 mergulhavam os tênis e botas até o tornozelo para tentar um lugar com vista para os palcos.

Os integrantes do Blink 182 brincaram com a situação, já que, enquanto se apresentavam, funcionários puxavam a água com rodos e panos.

"Deixamos o palco molhadinho, igual as mulheres", disse o vocalista Tom Delonge. "As mulheres brasileiras são as mais lindas do mundo", completou.