SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa neste sábado (23) o tradicional Circuito SP-Arte, que oferece uma espécie de prévia da feira homônima de arte e design. Até o dia 7 de abril, mais de 60 atividades e eventos culturais gratuitos acontecem em galerias de arte e design de São Paulo. Dessa vez, o circuito é oferecido pela marca de cervejas Blue Moon.

Os eventos são distribuídos por bairros como Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, Centro, Barra Funda e Higienópolis

A exposição "Funil", de Isay Weinfeld e Lucas Jimeno, na Casa SP-Arte, dá início a programação, que contempla aberturas, conversas, visitas guiadas e ateliês abertos que movimentam a cidade antes e durante a feira.

A mostra de Weinfeld e Jimeno acontece de 23 de março a 30 de abril, em comemoração de 20 anos de SP-Arte. O projeto, que celebra os 50 anos de carreira do arquiteto paulista, propõe uma ocupação da casa projetada pelo artista e arquiteto Flávio de Carvalho. A edificação fica na alameda Ministro Rocha Azevedo, número 1.052.

A cerca de 2 km de lá, a galeria Nara Roesler recebe duas mostras inauguradas no mesmo dia. "Melinha", da pintora Asuka Anastacia Ogawa, reúne treze obras desenvolvidas especialmente para a ocasião. Já "Co/respondências" é uma mostra coletiva na qual obras de artistas representados pela galeria dialogam com obras de importantes artistas internacionais.

A mostra "Novo Balanço", do artista carioca Allan Weber, é oferecida pela galeria Galatea, em parceria com a Central. A exposição acontece no Instituto de Arquitetos do Brasil, na rua Bento Freitas, na República, também com início marcado para este sábado.

Celeida Tostes inaugura sua primeira mostra individual em São Paulo, na galeria Superfície, na rua Oscar Freire. Com texto de Pollyana Quintella, a exposição retoma a trajetória da artista que dedicou a vida ao diálogo entre arte e educação.

Diferente das outras integrantes do circuito, o evento sediado na galeria Raquel Arnaud acontece no dia 1º de abril. O local celebra seus 50 anos com uma visita guiada por Marina Schiesari e Luisa Adas.