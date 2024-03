SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização da feira SP-Arte anunciou o curador Rodrigo Moura como novo diretor artístico da SP-Arte Rotas Brasileiras, que chega a sua terceira edição neste ano. Moura vai trabalhar com as galerias para desenvolver os projetos que integrarão o evento, previsto para ocorrer entre 28 de agosto a 1º de setembro.

As inscrições para as galerias serão abertas após o fim 20ª edição da SP-Arte, que ocorre até 7 de abril em São Paulo.

Moura é crítico de arte e atuou como curador-chefe no Museo del Barrio, em Nova York, curador-adjunto de arte brasileira no Masp, diretor artístico do Instituto Inhotim, além de ter trabalhado em projetos da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foi ainda o primeiro curador do Setor Solo na SP-Arte de 2014, repetindo a parceria em 2015.

Também é autor de livros como "Lorenzato" (Ubu), sobre o pintor mineiro Amadeo Luciano Lorenzato, "Patricia Leite: Olha pro Céu Meu Amor" (Cobogó) e "Marcius Galan: Seção" (Cosac Naify).