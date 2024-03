SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo segue escalando atores para o elenco de "Mania de Você", próxima novela das nove da emissora, que será escrita por João Emanuel Carneiro.

O ator Pablo Morais, que trabalhou com o autor em "Segundo Sol" (2018), estará no folhetim. Morais estava morando nos Estados Unidos e está de volta especialmente para a produção.

Seu último trabalho na Globo foi em "Além da Ilusão" (2022), trama das seis que fez sucesso na faixa. Ele também fez tramas na Record, como "Gênesis" (2021). Em entrevista ao jornal O Globo, Morais celebrou a escalação.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. Estou morando em Nova York há 2 anos, onde pude estudar interpretação na escola Stella Adler e entender mais sobre o todo do meu ofício. Me sinto mais maduro e calmo pra esse trabalho. Sou um fã do texto do João Emanuel", diz Morais.

"Mania de Você" contará a história de Viola, que será interpretada por Gabz, em seu primeiro trabalho em uma novela de João Emanuel Carneiro.

Viola é uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, o inescrupuloso Mavi (ator não escalado), que vai trabalhar numa grande empresa de cibersegurança.

Lá, Viola se torna melhor amiga de Luana, que será feita por Agatha Moreira, também em sua estreia em novelas de João Emanuel Carneiro. Luana será rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por esse universo e se mostra bem mais talentosa do que Luana. Desiludida com o casamento, corresponde à paixão de Rudá (Chay Suede), o homem que Luana ama.

Dez anos depois, Luana está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. Luana pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante.

Luana, porém, sente que Viola está vivendo a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, Viola e Luana irão se unir para destruir Mavi, que armou para prender Rudá injustamente.

Entre os nomes do elenco que já estão confirmados, estão Adriana Esteves, Murilo Benício e Thalita Carauta, que vai emendar a produção com "Elas por Elas", atualmente no ar na faixa das 18h.