SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-âncora e repórter da Globo, onde comandou diversos noticiários, o jornalista Renato Machado foi internado na noite da última sexta-feira (22) em uma CTI (Centro de Terapia Intensiva) no hospital São Vicente, no bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Machado relatou que estava bem e que a internação foi apenas para fazer exames que precisou fazer. Ele deve ter alta ainda neste fim de semana.

"Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou BEM! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias", escreveu Machado.

Renato completou 81 anos na última quinta-feira (21). Renato ingressou na Globo em 1982. Foi correspondente da emissora em Londres, editor-chefe, colunista do Jornal da Globo e fez reportagens especiais para o Globo Repórter.

Entre 1996 e 2011, foi âncora e editor-chefe do Bom Dia Brasil, e mudou a cara o telejornal matinal da Globo, antes um noticiário político considerado pouco interessante. Deixou a Globo em 2021, após 40 anos na emissora, para se aposentar do jornalismo.