SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Xamã não poderia estar mais equivocado ao dizer que o clima era típico de Rio de Janeiro ao começar seu show no Lollapalooza neste sábado. Ele, na verdade, cantou para um público de pessoas embrulhadas em capas de chuva sob a chuva fina que não parava de cair sobre o Autódromo de Interlagos, e por boa parte da cidade, desde manhã.

"Sempre foi meu sonho estar num palco do Lollapalooza, e fazer um showzão brabo", disse ele no palco, após cantar "Touro" e de fazer covers de "Rap da Felicidade" e "Atoladinha".

Xamã reuniu uma plateia numerosa para um show de meio da tarde, geralmente vazios, ainda mais no caso de chuva. Mas dava para notar também que muita gente, em especial no fundo da plateia, não conhecia o catálogo do artista --olhavam para o palco com curiosidade, sem cantar nem dançar.

O público se animou mais quando Xamã cantou "Malvadão 3", seu maior hit, que viralizou no TikTok por causa da dancinha. Foi a partir dessa música que Xamã furou a bolha do rap, ficando mais conhecido entre artistas e fãs de outros gêneros musicais.

Chamou a atenção de Marília Mendonça, por exemplo, e com ela fez "Leão". Foi este um dos melhores momentos do show, com Xamã dedicando a canção à rainha da sofrência, morta em 2021.

O show mudou de cara na segunda metade, ganhando uma pegada mais voltada ao hip-hop. Xamã convidou ao palco os artistas Major RD e Leall, e com eles pediu que o público abrisse uma rodinha. Ele desceu, se juntou aos fãs, e com eles ficou por alguns minutos.

Major RD conseguiu injetar empolgação à apresentação, que vinha sendo morna até então. Ele fez o público pular e gritar que "love não tem, o bagulho é sexo" dos versos de "Rock 2". Neste momento, e até o final, Xamã virou coadjuvante do próprio show.

A programação deste sábado do Lollapalooza tem ainda Hozier, Thirty Seconds to Mars, Kings of Leon e Titãs, com sua turnê "Encontro".