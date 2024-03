SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova do anjo do BBB 24 (Globo) desta semana foi vencida neste sábado (23) por Giovanna Pitel. A sister levou a disputa após um atraso imenso devido a Isabelle Nogueira ter quebrado parte do cenário logo no início.

Nesta semana, o anjo fica autoimune, mas não pode imunizar outra pessoa. A dinâmica desta semana era dividida em três etapas, separadas em "ambientes".

O objetivo da primeira era montar um quebra-cabeça, da segunda, encontrar três latinhas, e da terceira, quatro garrafas. Ao final de todas as etapas, o jogador apertava um botão responsável por cronometrar seu tempo.

Conforme as regras, era proibido abrir a porta do próximo ambiente sem concluir a tarefa da etapa no qual o participante estava. Ganhava o brother ou sister que concluísse a dinâmica em menor tempo. Pitel apertou o botão final em pouco mais de três minutos e meio, tempo, que, segundo Tadeu Schmidt, foi melhor do que os dos testes realizados pela produção.

Na casa, os participantes esperaram mais de uma hora para serem chamados após Isabelle quebrar todos os cenários da prova do anjo.

Cerca de 80 minutos depois de Isabelle sair da prova, por volta das 14h40, Leidy Elin foi a segunda a ser chamada. Com recado do apresentador: "Por favor, sem quebrar nada". O mesmo recado foi dado a todos os participantes depois do ocorrido. Mesmo assim, teve mais gente destruindo o cenário: Fernanda, por exemplo, quebrou uma das portas durante a prova.