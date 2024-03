SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Blake Lively pediu desculpas por zombar da imagem editada de Kate Middleton, princesa de Gales. Lively havia feito um post em tom de piada promovendo sua linha de bebidas e, após a revelação de que a princesa está com câncer, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para se retratar.

A atriz postou uma mensagem no Instagram horas depois de Kate contar ao mundo sobre seu diagnóstico de câncer em um vídeo divulgado pelo Palácio de Kensington, a casa da família de Kate e do Príncipe William.

Blake começou dizendo que precisava tirar algo do peito, mesmo que ninguém se importasse, considerando o choque da notícia divulgada pela realeza britânica. E prosseguiu: "Fiz um post bobo em torno do frenesi dos 'erros de Photoshop', e, ah, cara, isso me deixou envergonhada hoje."

"Desculpe. Enviando amor e bons desejos a todos, sempre", acrescentou.

Blake estava tentando se redimir por postar uma imagem claramente editada promovendo seu negócio de bebidas, Betty Buzz, que destacava um polegar incomumente grande e um limão flutuante. A atriz se referia à foto editada de Kate no Dia das Mães que desencadeou uma série de teorias sobre o que estava errado com a princesa de Gales.

Na legenda, Blake dizia estar "muito animada" para compartilhar a foto do Betty Buzz e dava uma indireta ao sumiço de Kate Middleton "Agora você sabe por que estive ausente."

A princesa de Gales desapareceu dos holofotes devido ao câncer, que foi descoberto durante sua cirurgia de estômago em janeiro.