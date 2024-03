SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada de domingo (24) no BBB 24 (Globo), Isabelle fez uma proposta aos brothers do Quarto Fadas: dormir no chão.

Isabelle conversava com Beatriz, Alane, Davi e Matteus, quando sugeriu aos participantes. "Bora dormir no chão?"

Beatriz aceitou de imediato e Alane também aceitou. "É sério, gente? Está tão confortável aqui, mas se for importante para vocês eu faço. Bora?", diz a bailarina.

Isabelle explicou. "Eu acho que estou sem sono, acho que seria legal."

Matteus, porém, retrucou. "Mas inventam moda, está louco."

Nem o gaúcho e nem Davi deixaram suas camas.