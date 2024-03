ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN fechou um acordo com o Corinthians neste domingo (24) para transmitir, com exclusividade, o amistoso do time paulista contra o Londrina, marcado para acontecer na próxima quarta (27), às 20h.

Além de exibição na TV por assinatura, a partida será exibida no Star+, serviço de streaming esportivo da Disney. A transmissão terá pré-jogo. A narração e os comentários ainda não foram definidos.

A partida é o último teste do time comandado pelo português António Oliveira antes da estreia na Copa Sul-Americana, considerado a única chance de título do clube de segunda maior torcida do Brasil na temporada.

Eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, o departamento de futebol tem buscado preencher o calendário com jogos que mantenham o time ativo.

Na última sexta (22), aconteceria um jogo-treino com o Santos, mas ele foi cancelado por um acidente de trânsito, que fez a delegação alvinegra ficar impedida de chegar na cidade do litoral paulista.

Corinthians x Londrina acontecerá na cidade de Cascavel (PR) por demanda do organizador do jogo. Os ingressos já estão à venda.

O próximo jogo oficial do Corinthians será em 2 de abril, às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana.