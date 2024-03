SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sequência de "Coringa", com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, será um "musical jukebox" com pelo menos 15 versões de músicas conhecidas e com pelo menos uma canção original, de acordo com pessoas próximas à produção ouvidas pela revista Variety.

Uma dessas canções seria "That?s Entertainment", do filme "A Roda da Fortuna", de 1953, com Fred Astaire, e que ficou famosa na voz de Judy Garland.

"Coringa: Folie à Deux", dirigido e roteirizado por Todd Phillips, que também dirigiu o primeiro, deve ser lançado em outubro deste ano.

Em novembro de 2019, "Coringa" alcançou a marca de US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) na bilheteria mundial. Joaquin Phoenix venceu, em fevereiro de 2020, o Oscar na categoria de melhor ator por seu trabalho no filme. Lady Gaga interpretará Arlequina.

"Jukebox" é o termo que se usa para adjetivar filmes musicais que adaptam canções populares, como "Mamma Mia" e "Moulin Rouge".