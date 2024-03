SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lore Improta, 30, falou sobre maternidade e negou que esteja grávida do segundo filho. "São gases, comi um pouco a mais", disparou ela.

A artista acompanhou a gravação de DVD do marido, Léo Santana, e falou um pouco sobre a vida do casal com a filha, Liz, de apenas 2 anos, que acaba de ir pra escolinha. "Liz é bem avançada, bem para frente, já não conseguia fazer mais nada em casa, já estava pintando, desenhando, montando maquete. Aí falei: 'Bora pra escola, fazer uma coisas diferentes', afirmou a artista, segundo a revista Quem.

"Não queria uma escola com muitos alunos, não queria uma sala de aula propriamente dita, dela sentar e ser uma aula. Queria uma área que fosse mais dinâmica, que tivesse um quintal, área verde para ela poder meter a mão na massa, sentir a areia, sentir a planta. E queria que ela fosse vista como Liz, como uma pessoa. Infelizmente, quando a escola é muito grande, é mais um número", disse Lore.

A dançarina também admitiu ter tido ajuda na hora de escolher a escolinha de Liz, inclusive de uma colega muito especial: Ivete Sangalo. "Ivete conversou muito comigo também, falou sobre escola, fui visitar, adorei", disse..

Já sobre ter um novo herdeiro, Lore afastou as especulações e admitiu que não é possível no momento: "Ainda estou com meu chip aqui", explicou. Porém, ela diz que, em breve, vai tirar o implante e que um segundo filho está nos seus planos de 2024, mas ainda tem alguns compromissos profissionais que a impedem de engravidar.

"Quando aparece umas bolsinhas assim, é gases, comi um pouco a mais, está tudo bem. Eu fico muito magra no Carnaval, treinando, danço, perco noite. Quando eu volto, eu como tudo o que eu quero comer, vou para academia, fico com a barriguinha mais cheinha, mas não", afirmou.