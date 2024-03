SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Huck usou o Domingão (Globo) deste domingo (24) para sair em defesa de Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo e uma das apresentadoras do programa. Ele relatou o momento em que conheceu Dona Déa, depois da morte de seu filho, e disse que não aceita que as pessoas a desrespeitem, na vida real ou na internet.

"Minha declaração de amor hoje é para agradecer que nossos caminhos se cruzaram, Dona Déa. Eu conheci Dona Déa Lúcia no alto do Cristo Redentor, na missa de sétimo dia do Paulo Gustavo. Foi a primeira vez que a gente se encontrou na vida", contou.

"Não sei explicar o porquê, talvez tenha sido obra do Paulo, a gente se conectou. Eu me conectei a ela antes dela se conectar a mim. Então, aos pés do Cristo Redentor, em um momento de muita dor, eu olhei para ela, ela conseguiu fazer uma piada comigo naquela situação e ela nunca mais saiu da minha cabeça", continuou.

"Ela nunca mais saiu da minha vida", disse. "Eu acho ela uma mulher incrível, uma mulher corajosa, divertida, inteligente. Não é a toa que a maior bilheteria da história do Brasil foi inspirada nela. Por isso eu não aceito, em hipótese alguma, que ninguém jamais desrespeite ou faça qualquer coisa na vida real ou na vida digital. Porque Dona Déa Lúcia é maravilhosa e necessária."