SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Diego Martins, que está trabalhando no Lollapalooza, conseguiu uma pausa para ver o show de MC Livinho e pretende ver o de SZA neste domingo (24). Em junho, Diego estreia no musical "Priscilla, A Rainha do Deserto", no papel de Felicia. "Felicia é uma drag queen nova, ousada, corajosa e que canta muito", disse à reportagem.

"É uma peça icônica, estou muito animado. Poder viver uma drag que não é a minha drag é muito legal. Poder criar uma outra persona que não é a Diego", conta.

Sobre as polêmicas envolvendo Reynaldo Gianecchini, que vai protagonizar a peça apesar de ter pouca familiaridade com o universo drag, Diego diz que não duvida do potencial do colega.

"Ele é um artista maravilhoso, que todos nós acompanhamos há tantos anos e que nunca deixou a desejar. Acho que ele vai cumprir lindamente o que se propôs a fazer", aposta o colega de elenco.

"Não sei se concordo com esse papo de que 'ah, precisa ser drag para fazer', não sei. Acho que tem muito trabalho para todo mundo. Acho corajoso e muito legal da parte dele se jogar num mundo tão novo para ele", diz.

Sobre a questão da representatividade LGBTQIAPN+, Diego aposta no trabalho como oportunidade de transformação pessoal para o ator.

"Eu já vi algumas entrevistas onde ele fala pouco sobre a sexualidade dele. Ainda o conheço pouco, mas ele fala num lugar de uma sexualidade fluida. Acho que esse trabalho pode abrir horizontes para ele num lugar pessoal", diz.