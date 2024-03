SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após trabalhar na ativação de uma marca no Lollapalooza, Pocah conseguiu uma pausa para assistir aos shows de Sam Smith e SZA neste domingo (24).

No sábado, ela curtiu com o irmão o show do Limp Bizkit, que diz ter marcado sua adolescência.

"Trabalhei os três dias, mas consegui curtir. Trouxe meu irmão para ver o Limp Bizkit, ele é muito fã e eu também. Meu irmão foi quem me apresentou o rock, e por pouquinho eu não tive uma banda de rock, por pouco não fui rockeira", conta Pocah à reportagem.

"Tenho vontade de trazer referências para o meu som, sim. Inclusive o Fred Durst [vocalista do Limp Bizkit] me inspirou muito no início da carreira. Eu usava boné para trás igual o dele", lembra.

SAUDADES DO BBB

Pocah, que participou da 21ª edição do BBB, confessa que sente saudades do confinamento e que, se tivesse convite, até voltaria para o reality.

"Todo mundo fala que dá saudades e dá mesmo! Tenho saudade da casa, das festas, até das provas. Eu fui líder, por exemplo, mas nunca fui anjo. Até hoje fico com isso: 'Poxa, nunca ganhei o anjo'", confessa.

Ela também reconhece o quanto o BBB abriu portas e ampliou suas oportunidades profissionais.

"Uma grande verdade é que o reality proporciona isso. Tem muita gente talentosa lá dentro, tenho certeza que muita gente dessa edição vai ter grandes chances. A Bia vai trabalhar muito, fazer muita grana aqui fora, certeza absoluta", aposta.

"Eu já era conhecida, entrei como camarote, mas não era famosa", diz ela, esticando o "O" em "famosa". "Era conhecida na bolha de mulheres do funk. E depois do BBB fui para o Brasil todo. É por isso que todo mundo é louco para entrar nesse reality, muda a vida", diz.

Na edição atual, as favoritas de Pocah são Pitel, Isabelle e Giovanna. "Gosto da galera que tá cancelada", brinca a funkeira.