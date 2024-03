SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi, Leidy, Matteus e MC Bin Laden se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada neste domingo (24) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

Pitel venceu a prova do anjo e conquistou a imunidade neste paredão. Diferente das outras semanas, a agraciada não tinha o poder de impedir outra pessoa de ser votada.

As indicações começaram com a líder Giovanna, ela escolheu Davi para ir para a berlinda sem chance de disputar a prova bate-volta. As duas pessoas mais votadas também seriam pré-selecionadas para disputar o 14º paredão do BBB 24.

Matteus recebeu cinco votos e foi a indicação do time gnomos. Leidy ganhou seus quatro primeiros votos na edição e eles foram dados pelo grupo das fadas, exceto Isabelle. Cada um deles ganhou um contragolpe, a escolha do gaúcho foi MC Bin Laden e a da fluminense foi Alane.

Matteus tirou a oportunidade do funkeiro de disputar a prova bate-volta. Todos os outros disputaram a chance de não enfrentar o paredão, e Alane escapou.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

Alane votou em Leidy;

Beatriz votou em Leidy;

Davi votou em Leidy;

Fernanda votou em Matteus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Leidy votou em Matteus;

Lucas votou em Matteus;

Matteus votou em Leidy;

MC Bin Laden votou em Matteus;

Pitel votou em Matteus.