ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo estuda usar Yasmin Brunet, que participou do BBB 24 recentemente, em futuros projetos. O objetivo é dar espaço e aproveitar sua boa aceitação comercial.

Existem ideias para usá-la em projetos de moda e comportamento, por entenderem que Yasmin é uma figura pública que exerce bastante influência entre os jovens. Além da carreira artística, ela é empreendedora de sucesso, dona de uma bem sucedida grife de produtos de beleza.

Uma possibilidade é participar de alguma atração no GNT, canal dedicado ao público feminino da Globo, e que está em um período de reformulação de sua programação.

Usar Yasmin como atriz não está em cogitação na Globo, pelo menos por enquanto. A ideia é aproveitar a repercussão de seu nome em projetos mais comerciais.

Ela já fez um trabalho como intérprete na emissora, em "Verdades Secretas" (2015), escrita por Walcyr Carrasco. Yasmin, porém, tem desejo de fazer mais trabalhos na área, mesmo que seja fora da Globo.

A filha de Luiza Brunet teve uma passagem conflitante no BBB 24. Após enfrentar o primeiro paredão da temporada, passou mais de 50 dias sem a ameaça de ir para a berlinda novamente. No entanto, após conflitos com outros participantes, foi indicada para o décimo segundo paredão da temporada e acabou eliminada com uma rejeição de 80,76% do público.

Sua passagem pelo BBB 24 ficou marcada por sua forte amizade com Wanessa Camargo, a reconciliação com Vanessa Lopes, com quem tinha desentendimentos antes do BBB, intrigas com os participantes Davi Brito e Alane Dias, e por ter sido alvo de comentários machistas por Rodriguinho.