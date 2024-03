SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um show do cantor Léo Santana em Belo Horizonte (MG) não terminou tão bem como começou. Isso porque foram registrados diversos furtos de celulares e brigas generalizadas, como mostram alguns depoimentos e vídeos que têm viralizado nas redes sociais.

Procurada, a polícia militar de Minas Gerais disse que apurava os fatos, mas ainda não havia respondido sobre os acontecimentos.

"Roubaram o meu celular quando eu estava saindo do show do Léo Santana, nem dormi direito tentando bloquear tudo", contou um internauta, dentre outros com a mesma reclamação.

Segundo o jornal O Tempo, foram feitos ao menos 50 boletins de ocorrência por furto, que englobam telefones e correntes. Houve quem apontasse falta de policiamento.

Em determinado momento da apresentação, Santana parou e pediu que um rapaz que estava brigando fosse retirado. Foram registradas imagens de pessoas dando pontapés e socos umas nas outras durante o show.

Além de tudo, muitas pessoas que compareceram ao estádio do Mineirão ainda reclamaram da estrutura. Um dos seguidores que esteve no local disse que foram colocadas duas cabines e quem estava atrás delas não conseguia ver o show direito. E alguns outros falando da qualidade precária do som.

O show Léo & Elas representou a gravação de um DVD e contou com nomes como Iza, Ana Castela e Ivete Sangalo. Procurado, Santana não se pronunciou. A produção do show também não respondeu.