SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Olivia Colman, atriz britânica que acumula sucessos com os filmes "A Favorita" e "Wonka" e as séries "The Crown" e "Fleabag", criticou a disparidade salarial entre homens e mulheres na indústria cinematográfica e disse que receberia mais se fosse homem.

"Pesquisas mostram que as mulheres sempre foram as grandes atrações de bilheteria", disse Colman à CNN, criticando a velha ideia de que são os atores homens os responsáveis por atrair público e, por isso, recebem mais. "Isso não é verdade há décadas. Mas eles ainda gostam de usar isso como uma razão para não pagarem tanto às mulheres."

Colman, que venceu o Oscar de melhor atriz por seu papel em "A Favorita", estreia neste ano no filme "Wicked Little Letters". "Estou muito ciente de que se eu fosse Oliver Colman, ganharia muito mais do que eu ganho", continuou a atriz à CNN.

"Wicked Little Letters" é uma comédia sobre uma história real que aconteceu na Inglaterra, na década de 1920, quando uma mulher foi acusada de enviar uma série de cartas de conteúdos considerados obscenos.

"Se uma mulher xinga, as pessoas ficam chocadas", disse Colman. "As mulheres são humanas. Engraçadas, sujas, amorosas, cuidadosas, assim como os homens."

Segundo a revista Forbes, Adam Sandler foi o ator mais bem pago de 2023, com cerca de US$ 73 milhões, aproximadamente R$ 363 milhões. Margot Robbie, estrela e produtora de "Barbie", ficou em segundo lugar, com um ganho anual de US$ 59 milhões, ou R$ 294 milhões.