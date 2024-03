SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Nozoie, fundador do Bar do Luiz Nozoie, na zona sul de São Paulo, morreu nesta segunda-feira (25) por causa de agravamentos de uma pneumonia. Ele tinha 93 anos e estava internado na capital paulista.

Nas redes sociais, o perfil oficial do estabelecimento lamentou a morte. "Fica o eterno agradecimento a tudo que ele fez por todos nós, e a todos os clientes e amigos que estão conosco nessa jornada", diz o texto.

Ele comandava, havia mais de 60 anos, o bar na altura do 1.210 da avenida do Cursino, no Bosque da Saúde. Um dos clássicos da botecagem tradicional de São Paulo, era frequentado por chefs e personalidades consagradas da gastronomia paulistana.

O estabelecimento completou seis décadas em 2022 e é conhecido pelos seus pratos de frutos do mar, como os vinagretes de polvo, de marisco e de camarão, servidos diariamente. Outra receita querida da casa, os rollmops, sardinhas enroladas com cebola e pimenta, demoram 25 dias para ficarem prontos ?e nem sempre estão à mão.

Entre os fãs do boteco estão chefs badalados como Paulo Shin, que fundou o Komah, Thiago Bañares, do Tan Tan, e Matheus Zanchini, do Borgo ?este último tem até uma carteirinha sua do Clube Atlético Juventus escondida no meio da memorabilia que preenche as prateleiras do espaço.

O local cancelou o evento com o chef Fabio Vieira, que aconteceria às 17h. Desde 2022, o bar promove uma agenda de chefs convidados nas noites de segunda-feira, tradicional dia de folga do setor.

