ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou o esquema de cobertura e transmissão da Copa América, que será realizada entre os meses de junho e julho. Ao todo, quatro equipes de reportagens serão enviadas. O foco, claro, será a cobertura da seleção brasileira.

Além disso, a emissora optou por não enviar equipe de transmissão. Ou seja, narradores e comentaristas estarão nos estúdios, na sede do Rio de Janeiro, para a exibição dos jogos, tanto na TV aberta quanto na TV por assinatura.

Do Brasil, serão enviados os repórteres Richard Souza, Gabriela Ribeiro e Carlos Gil. Correspondente do esporte da Globo nos Estados Unidos, André Gallindo também estará na cobertura.

Após a Copa América, tanto Gallindo como Gil viajarão para Paris, onde vão cobrir, in loco, os Jogos Olímpicos da França, previstos para acontecerem no fim de julho.

Havia a possibilidade de Luís Roberto, atual narrador principal da Globo, ser enviado para comandar os jogos da seleção brasileira na Copa América diretamente do estádio. Por custos, e foco na Olimpíada, optou-se por deixá-lo no Brasil.

A Globo vai exibir a Copa América com exclusividade na TV brasileira. Na TV aberta, apenas partidas da seleção brasileira serão exibidas. O restante será atração no SporTV, canal esportivo da emissora na TV por assinatura, e no Globoplay, o streaming da empresa.

A Copa América de 2024 será a 48ª edição do principal torneio de seleções de futebol do continente, organizado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

O torneio será realizado de 20 de junho a 14 de julho de 2024, coincidindo com a Eurocopa, que também terá exibição de metade de seus jogos na Globo.

O vencedor disputará a Finalíssima de 2025 contra o campeão do continente europeu. Ao todo, serão 16 seleções disputando o título, divididas em quatro grupos.

Junto com as 10 seleções do continente sul-americano, vão participar outras seis da Concacaf, a confederação da América do Norte.

