ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O primeiro objetivo que o SBT queria ao contratar a influenciadora Virginia Fonseca foi atingido: faturamento. O programa estreia em dez dias e já tem dois patrocinadores fechados.

A EMS, maior empresa farmacêutica do Brasil, e a casa de apostas Esportes da Sorte, já assinaram contrato e vão patrocinar o "Sabadou com Virginia". Além disso, ações de merchandising com as duas marcas estão previstas. Há também duas negociações com outras empresas para exposição na atração.

A estreia está marcada para o dia 6 de abril, a partir das 22h15 (horário de Brasília). A atração é uma das novidades do SBT para este ano. Virginia diz que não há competição com atrações do mesmo horário, como Serginho Groisman, na Globo Globo.

"Não tem nem como competir. É uma outra proposta", afirma. Diplomática, diz esperar que o programa dê certo pelo bom produto de entretenimento que espera entregar, e não exatamente para ser líder de audiência. "Quero que dê certo por mim, pelo meu trabalho e ponto. Tem público para todo mundo."