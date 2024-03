ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN fechou nesta terça-feira (26) a contratação do ex-lateral esquerdo Fábio Santos para ser seu novo comentarista de programas e transmissões.

Fábio é campeão do mundo com o Corinthians em 2012 e estava no clube até ano passado, quando decidiu se aposentar. Será sua primeira experiência fixa na função.

No início de 2024, Santos participou de transmissões do Campeonato Paulista na Cazé TV e foi elogiado. Por conta disso, recebeu propostas de Globo, TNT Sports e ESPN.

Santos preferiu o canal esportivo da Disney. Sua estreia já está marcada. Ele fará parte do time que vai transmitir o jogo entre Londrina e Corinthians, em jogo amistoso realizado em Cascavel (PR), nesta quarta (26), às 20h.

Fábio Santos é um dos dez jogadores bicampeões do Mundial de Clubes da FIFA por dois times diferentes. Ele também foi campeão mundial em 2005, com o São Paulo, e está em um grupo seleto com nomes como Cristiano Ronaldo e Toni Kroos.

O ex-lateral se junta a uma gama de outros ex-jogadores de futebol que estão na ESPN, como Luís Fabiano, Fernando Prass, Zinho, Silas, entre outros.