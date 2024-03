RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, Dom comemorou o 12º aniversário nesta terça-feira (26), e os pais decidiram festejar a data juntos. Só que a atriz contou aos seus seguidores que precisou se preparar para encontrar o ex. Ela até listou o que teria usado para ficar relax.

"Um banho, um beque [cigarro de maconha], um ansiolítico, uma playlist dos sonhos, uma escovada de dente com a minha pasta de rosas. Estou prontinha para o rojão, viva os químicos", escreveu ela na legenda de uma publicação no story do Instagram.

Recentemente, Luana contou estar com o psicológico abalado por causa da sua relação com Scooby. O surfista acionou a Justiça de Portugal por achar ruim a forma como Piovani expõe seu comportamento como pai nas redes sociais. Ele pede que a ex-mulher pare de criticá-lo on-line.

Na segunda-feira, dia 18, Piovani "bateu os sapatos" em sinal de protesto em frente ao Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, onde enfrentou nova audiência contra Scooby. No vídeo compartilhado, a atriz fica descalça e se manifesta. "Desse lugar, eu não levo nem a poeira". "Beijo, Carlota Joaquina", disse ela, em referência ao ato da rainha portuguesa, que teria batido os sapatos ao deixar o Brasil.