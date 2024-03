SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico João Vicenti Vieira dos Santos, gaiteiro e tecladista da banda gaúcha Nenhum de Nós, morreu na noite desta terça-feira (26) aos 58 anos, vítima de câncer no rim. Ele estava internado no Hospital São Lucas, em Porto Alegre.

A morte foi informada pela banda, por meio de nota oficial. "Este é um momento de profunda tristeza para todos nós", diz o comunicado.

Em janeiro, os integrantes do Nenhum de Nós fizeram uma campanha para pedir doações de sangue ao músico, que passava por tratamento contra a doença.

Nascido em São Gabriel (RS), o gaiteiro era filho do folclorista Lídio Vieira dos Santos. Foi um inovador do rock brasileiro ao introduzir o acordeom nas melodias do rock. Estava na Nenhum de Nós desde 1994. São Gabriel decretou luto oficial por três dias.

Formada em 1986 por amigos que gostavam de tocar juntos, a banda lançou o primeiro disco no ano seguinte e alcançou o sucesso com "Camila Camila". Um ano depois, emplacou outro hit, "Astronauta de Mármore", versão para "Starman", de David Bowie.

Em novembro de 2020, os músicos subiram ao palco do Teatro J. Safra, em São Paulo, para comemorar os 25 anos do primeiro disco acústico, o "Acústico ao Vivo no Theatro São Pedro".

No mesmo ano, gravaram o EP "Feito em Casa", com oito músicas registradas durante a quarentena, em sessões caseiras. Após a pandemia, a banda retomou a agenda de shows no início de 2022 e começou a percorrer o país.

Sem alterar a formação ou interromper as turnês, o Nenhum de Nós ultrapassou as duas mil apresentações em palcos. A agenda de abril tem shows marcados em cidades do Rio Grande do Sul e em Nagoya, no Japão, em um evento fechado. Para maio está prevista uma turnê nos Estados Unidos.

O velório de Vicenti será realizado nesta quarta-feira (27), das 10h às 18h, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.