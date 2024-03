SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nascido no Brooklyn, o ex-pugilista Mike Tyson, 57, projeta fazer um grande evento na cidade de Nova York em abril para promover suas balas em formato de orelha mordida. A iguaria é uma forma de ele ganhar dinheiro em cima da lembrança da mordida que deu em Evander Holyfield numa luta no ano de 1996.

Em 2022, ele já havia feito o lançamento de dois novos sabores da sua linha de balas chamada Mike Bites (Mike morde em tradução literal do inglês).

Para anunciar a bala sabor melancia, o ex-lutador compartilhou um vídeo no Instagram procurando o pacote da guloseima na fruta. Rindo, ele dava um soco na melancia e tirava de dentro dela um pacote da bala.

No Twitter, ele aparecia sentado em uma mesa mordendo uma maçã verde e com pacotes da bala. "Orgulhoso de anunciar a minha nova linha de produtos Delta 8 Mike Bites", escreveu na legenda do vídeo.

"Eu quero saber o que o Evander Holyfield acha da orelha dele ser usada para anunciar seu novo produto", comentou um internauta no Instagram. "Mike você precisa dar um pacote [de balas] ao Evander Holyfield", brincou outro usuário da rede social.

Em março daquele mesmo ano, Mike já havia lançado balas de maconha no mesmo formato de orelha mordida. A Tyson 2.0, marca de cannabis do pugilista, vendeu em apenas um dia todo o estoque da bala de goma.