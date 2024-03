SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem foi que disse que Galvão Bueno não narra mais jogos da seleção brasileira? Presente no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o locutor interagiu com os torcedores e deu seu grito de gol direto das arquibancadas.

"Olha só! Narrei o gol de empate da seleção junto com a galera no Santiago Bernabéu! Matei as saudades", postou ele em suas redes sociais ao passar toda a sua emoção no terceiro gol. O jogo entre Brasil e Espanha terminou 3 a 3.

"Paquetá com categoria", emendou ele, que estava acompanhado da mulher, Desirée Soares. Nos comentários da postagem, muita gente pedia para que ele retornasse à função." Seleção sem sua narração perdeu a graça", disse um seguidor.

Galvão terá um espaço no segundo semestre no Esporte Espetacular, programa esportivo comandado por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho. Será após as Olimpíadas de Paris.

Os detalhes do quadro do narrador ainda não estão totalmente definidos, mas o projeto já está acertado entre o comando da TV Globo e a área esportiva. Reuniões vão acontecer nos próximos meses.