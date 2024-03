SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um mural feito pelo artista Banksy em Londres, que pintou uma parede de verde atrás de uma árvore, foi coberto com plástico e cercado por tapumes de madeira após ter sido alvo de vandalismo, com manchas de tinta branca ?os autores ainda não foram identificados.

O Conselho de Islington, o bairro no norte da cidade onde está a obra, disse que o plástico e as tábuas foram colocados pelo proprietário do edifício.

À BBC, um porta-voz afirmou que, após reclamações dos moradores, o conselho estava instalando um cercado ao redor do local devido ao grande número de visitantes que estão indo conferir o trabalho.

Ao portal, Güley Polat, que viajou da Alemanha para ver o mural, ficou desapontada ao encontrar o plástico cobrindo a obra. "É muito triste. O que vejo é um desastre. Não gosto disso", disse. "Parece que estamos em uma prisão. Acho que Banksy não quer que sua arte de rua esteja em uma prisão."

O conselho havia dito ainda que estava instalando câmeras de segurança e buscando outras maneiras de proteger a obra.

Além da chuva de tinta verde, o mural também tem o desenho de uma pessoa segurando uma mangueira. A cor verde da tinta coincide com a utilizada nas placas de sinalização da região.