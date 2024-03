SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Do barro ao computador. É ampla a gama de assuntos do próximo Panorama da Arte Brasileira, tradicional exposição que ocupa a cada dois anos o Museu de Arte Moderna de São Paulo com a proposta de mapear a produção contemporânea nacional no campo das artes visuais.

Na lista de participantes da edição de número 38 do panorama, divulgada nesta quarta-feira (27), há artistas que usam a terra para fazer as suas tintas, como Maria Lira Marques e Marlene Costa de Almeida, e outros que se valem do barro para produzir objetos, como Mestre Nado, um artesão pernambucano conhecido por seus instrumentos de sopro de cerâmica.

A carga de tradição destes artistas vai dividir o espaço expositivo do museu com o futurismo de Gabriel Massan, responsável por criar imagens 3D e jogos de videogames onde habitam criaturas meio fofas, meio asquerosas. Com menos de 30 anos, o carioca já está no auge --criou o cenário em que Madonna canta a faixa "Bedtime Stories" na turnê que chega ao Rio de Janeiro em maio.

Germano Dushá, um dos organizadores do panorama junto com Thiago de Paula Souza e a adjunta Ariana Nuala, afirma que a exposição pretende pensar "como artistas de contextos e práticas tão diferentes podem comungar de uma mesma energia".

O trio selecionou 34 participantes de 16 estados, contemplando todas as regiões brasileiras, para dar conta da temperatura da arte nacional. O grupo tem ampla faixa etária, com pessoas nascidas nos anos 1940 e outras jovens, nascidas na década de 2000.

Intitulada "1000º", ou mil graus, a mostra, que começa em 3 de outubro e se estende até janeiro do próximo ano, "dá a ideia da temperatura máxima, de situação extrema, vendo o que está urgente no país", afirma Dushá. De tão intensa, a fervura nesta temperatura derrete qualquer material, e o trio de organizadores quer ver o que surge a partir daí, como uma coisa pode se transformar em outra.

É a ideia de um elemento virar algo que ele não era antes, seja de forma física ou invisível, argumenta Souza, o outro organizador. O conceito parece um pouco etéreo, mas faz sentido numa mostra que tem no elenco Dona Romana, uma líder espiritual de Tocantins que não se considera artista. "Ela é uma sacerdotisa, trabalha como um canal entre mundos", afirma Nuala.

Neste caldeirão entram também alguns nomes menos ousados, por assim dizer, como a escultora e pintora Solange Pessoa e o pintor Lucas Arruda, ambos reconhecidos por instituições e muito valorizados pelo mercado. Há ainda um aceno à Bienal de Veneza, com a seleção de Joseca Yanomami, artista que estará na mostra principal da exposição italiana, a partir de abril.

Haverá ainda a apresentação de performances, para as quais foram chamados os artistas Rafael RG, Davi Pontes e o coletivo Mexa, nascido há quase uma década a partir da união de um artista e de uma travesti cadeirante que estava em situação de albergue.

O Panorama da Arte Brasileira vai ocupar todo o MAM --as duas salas expositivas, o auditório, a parede no corredor e o jardim de esculturas-- com obras em sua maioria inéditas e feitas sob encomenda para a mostra.

Os trabalhos devem ser expostos como se compusessem a estrutura do espaço, sem muitas divisórias, favorecendo o atrito entre obras de técnicas e temáticas tão díspares.

Artistas participantes do 38º Panorama da Arte Brasileira:

Adriano Amaral (SP)

Advânio Lessa (MG)

Ana Clara Tito (RJ)

Antonio Tarsis (BA)

Davi Pontes (RJ)

Dona Romana (TO)

Frederico Filippi (SP)

Gabriel Massan (RJ)

Ivan Campos (AC)

Jayme Fygura (BA)

Jonas Van & Juno B. (CE)

José Adário dos Santos (BA)

Joseca Mokahesi Yanomami (RO)

Labo (PA) & Rafaela Kennedy (AM)

Laís Amaral (RJ)

Lucas Arruda (SP)

Marcus Deusdedit (MG)

Maria Lira Marques (MG)

Marina Woisky (SP)

Marlene Costa de Almeida (PB)

Melissa de Oliveira (RJ)

Mestre Nado (PE)

MEXA (SP)

Noara Quintana (SC)

Paulo Nimer Pjota (SP)

Paulo Pires (MT)

Rafael RG (SP)

Rebeca Carapiá (BA)

Rop Cateh - Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella (MA), em colaboração com Gê Viana (MA) e Thiago Martins de Melo (MA)

Sallisa Rosa (GO)

Solange Pessoa (MG)

Tropa do Gurilouko (RJ)

Zahy Tentehar (MA)

Zimar (MA)