SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A amizade entre Sabrina Sato e João Vicente de Castro, que completou 41 anos nesta quarta-feira (27), não é segredo para ninguém. Os ex-namorados costumam fazer postagens carinhosas no aniversário um do outro.

Em seus stories do Instagram, Sabrina escreveu mensagens fofas ao ex e compartilhou fotos dos dois juntos: "Parabéns, João Vicente. Um novo ciclo de muito sucesso, saúde, amor e muita força para continuar trabalhando e se realizando cada vez mais. Comemore muito, você merece", escreveu a apresentadora.

Em outra foto, na qual os dois aparecem juntos em um carro conversível, ela continuou: "Você merece tudo de mais lindo dessa vida. Merece todo o amor do mundo. Tô aqui sempre na sua torcida."

A dupla, que já chegou a apresentar até um reality juntos, o "Let Love" (Globoplay), namorou entre 2013 e 2015.

Sabrina assumiu o namoro com o ator Nicolas Prattes há cerca de um mês.

João ainda foi parabenizado por outra amiga que também é ex: Fernanda Paes Leme, com quem ele teve um breve relacionamento, escreveu "Te amo para sempre" e postou um carrossel de fotos com o ator.