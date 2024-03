SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco patrocinador do show de Madonna anunciou que seus clientes terão a chance de assistir à apresentação, dia 4 de maio, na área VIP montada na Praia de Copacabana. A cantora confirmou a vinda ao Brasil com a turnê "The Celebration Tour".

O Itaú divulgou que 750 pessoas vão ter acesso à área restrita aos "very important", e dez cliente ganharão uma viagem completa, com passagem, hospedagem e alimentação. Para concorrer aos prêmios, é preciso se inscrever no site da campanha e consumir no cartão do banco. A cada R$ 100 em compras feitas com cartões de débito ou crédito, o cliente participa de uma ação para concorrer aos ingressos e à experiência completa.

Quanto maior o relacionamento do cliente com o banco, maiores são as chances de ganhar, já que o patrocinador vai multiplicar as possibilidades dos usuários mais VIP. Clientes do Itaú também terão vantagens e descontos em companhias aéreas e hotéis na cidade.