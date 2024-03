SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Alexandre Lima morreu aos 54 anos, na madrugada desta quinta-feira (28), em Vitória, no Espírito Santo. O artista, que estava em coma há mais de dez anos, participou do grupo Manimal e foi secretário de Cultura de Vitória.

Informação foi confirmada pelo irmão do cantor, Amaro Lima, por meio de publicação no Instagram. Causa da morte não foi divulgada.

Meu irmão, Deus te chamou mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente pra trocar aquela de sempre. Obrigado por tudo. Vá em paz. Te amo Amaro Lima, irmão do músico

Velório será aberto ao público, das 10 às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no centro de Vitória. O sepultamento será restrito aos familiares, no Cemitério Parque da Paz.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, lamentou a morte. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida."

Senador Fabiano Contarato também publicou uma homenagem. "A cultura capixaba hoje dá adeus a um ícone da música. Perdemos o cantor e compositor Alexandre Lima, que deixa como legado o seu talento, a incrível mistura do congo com rock. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos."

PROBLEMAS DE SAÚDE

Segundo a TV Gazeta, afiliada da Globo, Alexandre passou mal no dia 29 de novembro de 2013, durante uma reunião de trabalho. À época, ele era o secretário de Cultura de Vitória. Ele recebeu os primeiros socorros do prefeito da época, Luciano Rezende, que é médico.

O músico sofreu um aneurisma da aorta e foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após passar por uma cirurgia. Ele entrou em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia.

