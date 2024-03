SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bastou Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach anunciarem, em outubro passado, que não estavam mais juntos para as especulações e o interesse pela vida de ambos aumentar sensivelmente. Também, pudera: desde 2015 eles representavam um dos poucos casais de ex-BBBs que continuavam firmes e fortes. Os dois, inclusive, começaram a construir uma casa.

Os dois continuam amigos, e por isso não desistiram da construção. A obra já havia começado quando o anúncio do término aconteceu. E agora, quem ficará com este patrimônio?

"Não somos mais um casal, mas queremos o melhor um para o outro. É muito mais simples do que se possa imaginar", diz a apresentadora. O projeto já está sendo finalizado, mas o que virá por aí depois que pegarem as chaves, isso ainda não foi definido. E não é uma preocupação, garante. "Quando chegar o momento, vamos sentar e pensar na melhor decisão. Tem muito carinho e amor envolvidos".

No projeto original, o casarão, localizado na região nobre de Alphaville (SP), terá piscina, academia, closet, banheira, espaço gourmet, quatro suítes e garagem para quatro carros.

Enquanto não resolve essa questão, Mari segue vivendo sua vida, agora solteira, e sem muita paciência para tanta especulação sobre sua vida pessoal. Ela diz que, em aparições públicas, se há algum homem perto dela, chovem rumores, perguntas e posts sobre possíveis novos relacionamentos.

"Parece uma fiscalização sobre a mulher, algo que eu não curto mesmo. É um cerco, um controle. Sinto que a coisa vai além de uma fofoca". Fora isso, a fase anda ótima, garante. Ela se diz "feliz demais" com o momento profissional, está animada.

Repórter especial do BBB 24 e integrante do podcast Mesacast, Mari está adorando trabalhar com o reality, do qual participou em 2020. "Quero amadurecer bastante para um dia ter a chance de comandar a minha própria atração".