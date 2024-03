SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta quinta-feira, 28, a lista de livros obrigatórios para o vestibular de 2025.

Quatro obras entram na lista. São "Niketche: Uma História de Poligamia", de Paulina Chiziane, "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório, "Mas em Que Mundo Tu Vive", de José Falero e uma seleta de canções de Lupicínio Rodrigues.

O livro de Tenório entra na lista após ter sido envolvido em uma polêmica nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, no último mês, depois que uma diretora de escola e o vereador Rodrigo Rabuske (PRD) se manifestaram dizendo que o livro, que trata de questões raciais, era impróprio para adolescentes do ensino médio por descrever cenas de sexo.

A Secretaria Estadual de Educação (Seed) chegou a determinar o recolhimento de exemplares da obra de escolas estaduais de ensino no Paraná. O mesmo aconteceu nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás.

Artistas se manifestaram nas redes sociais acusando os governos estaduais de censura.

VEJA A LISTA COMPLETA DE LEITURAS OBRIGATÓRIAS PARA A UFRGS

- "Niketche: Uma História de Poligamia", de Paulina Chiziane

- "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório

- "Mas em Que Mundo Tu Vive", de José Falero

- "A Terra dos Mil Povos", de Kaká Werá

- "Água Funda", de Ruth Guimarães

- "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Marquez

- "Um Útero É do Tamanho de Um Punho", de Angélica Freitas

- "Lisístrata", de Aristófanes

- "Várias Histórias", de Machado de Assis

- "A Falência", de Júlia Lopes de Almeida

- "Coral e Outros Poemas", de Sophia de Mello Breyner Andresen

- Canções de Lupicínio Rodrigues: "Cadeira Vazia", "Castigo", "Cevando o Amargo", "Dona Divergência", "Ela Disse-me Assim (Vai Embora)", "Esses Moços (Pobres Moços)", "Foi Assim", "Loucura", "Maria Rosa", "Migalhas", "Namorados", "Nervos de Aço", "Nunca", "Se Caso Você Chegasse", "Vingança" e "(Xote da) Felicidade"