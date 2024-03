RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Empreendedores têm investido na produção de linhas alternativas ao ovo de Páscoa do bombom Caribe, sobretudo após o anúncio de que a marca só voltará à data festiva em 2025.

Segundo a Nestlé, dona da Garoto, o produto está esgotado para 2024. A escassez levou ao avanço das revendas nas redes sociais, com preços de até R$ 449 em marketplaces, onde lojas e pessoas físicas que fizeram estoque comercializam por quanto quiserem.

Antes de os estoques das lojas convencionais chegarem ao fim, o ovo de 229 gramas era encontrado por preços entre R$ 45 e R$ 50.

O empreendedor Anthony Clark, 23, é dono do ateliê gastronômico Hermes, responsável pela produção de comidas especiais ao longo do ano, sobretudo em datas comemorativas, em Belo Horizonte.

A Páscoa não poderia ficar de fora e, neste ano, além de produzir as linhas de ovo com sabores tradicionais de chocolate, ele também decidiu produzir uma linha similar ao bombom Caribe, o que acabou sendo uma boa coincidência. O anúncio da Garoto gerou um boom nas vendas.

"Tinha visto algo sobre o Caribe, mas não sabia que estava com essa repercussão toda. Vi que havia venda com valores exorbitantes, que estava esgotado e fazendo esse sucesso todo", afirma.

Ele decidiu iniciar a produção do Caribe antes mesmo do avanço da procura. "Queria que tivesse a linha tradicional, como sabores de milho, Ferrero Rocher, mas algo com sabores brasileiros também, e dentro deles o bombom Caribe", completa.

O bombom de chocolate ao leite e recheio de banana é conhecido por dividir paixões, há quem ame e quem odeie.

"É uma outra proposta. A gente pega como inspiração o bombom, não o ovo. Nossa ideia não é ser uma cópia de como foi lançado pela Garoto, é ter a nossa versão do sabor Caribe. Na nossa versão, tem brigadeiro, a estética é diferente com a banda [do ovo] deitada e o brigadeiro por cima. A gente leva pedaços do bombom decorando", afirma Anthony.

Anthony Clark é formado em Direito e começou a produção no ateliê em 2021, quando passava por dificuldades para encontrar estágio na área em meio à pandemia de Covid.

"Era período da pandemia, o pessoal não estava contratando. Decidi unir o hobby com a necessidade de gerar renda. Iniciei produzindo cestas de café da manhã. Fiquei boa parte da faculdade sem estágio, porque o ateliê cresceu e tomou tempo", conta.

O empreendedor afirma que a linha Caribe é mais vendida no seu ateliê, sobretudo após a avalanche de procura após o esgotamento da marca oficial. Anthony afirmou que, nesta quinta (28), ele encerrou a produção, porque já está com várias encomendas para entregar. "Tem sido o campeão de vendas", diz.

O ovo de Páscoa Caribe de cunho artesanal é vendido a R$ 80 por Anthony, mesmo valor das demais linhas caseiras, segundo ele. A comercialização é feita predominantemente pela rede social Instagram e pelo WhatsApp.

"É no formato ovo de colher, com o recheio mesmo. Faço uma camada do recheio de banana, do brigadeiro que é mais amargo, uma receita da casa, para trazer a sensação de quando você come o bombom", diz.

"Esgotou hoje. Estou até planejando um pós-Páscoa, tem gente que está pedindo para semana que vem, dizendo que não tem problema e que quer receber", afirma.

Por causa do volume de produção, o doceiro reforçou a equipe de produção. "Aumentei consideravelmente a produção em relação ao que estava esperando. Tive que chamar reforços para a produção, somos eu e mais três pessoas na produção, e na entrega são outras duas pessoas."