ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo escolheu o seu novo alvo na guerra por verbas de publicidade: o YouTube. A plataforma gratuita do Google tem crescido bastante nos últimos tempos, e a emissora tem batido na tecla para o mercado publicitário de que conseguiria ter mais relevância e alcance que a página de vídeos. Atualmente, segundo dados da Comscore, o YouTube chega a 120 milhões de brasileiros anualmente.

A reportagem viu isso de perto em evento realizado em São Paulo no começo do mês. Diretores da empresa passaram informações sobre planos futuros, índices de audiência e planejamento de programação para este ano. A comparação não era com Record, SBT ou Band. E, sim, com o YouTube.

Ao todo, contabilizando valores que somam investimentos, conteúdo e tecnologia, a Globo investirá R$ 5 bilhões em 2024. A maior parte desse valor será gasto com o Globoplay, seu serviço de streaming.

A aposta será em conteúdos de "alcance 360º", com exibição em TV aberta e também na TV paga -é na TV aberta que a empresa costuma mostrar mais poderio.

Segundo números do Kantar Ibope apresentados por Leonora Bardini, atual diretora de programação e marketing da TV Globo, a novela "Renascer", atualmente em exibição na faixa das 21h, costuma alcançar 70 milhões de brasileiros por semana. É mais que o triplo do que o YouTube consegue em um mês.

Outro dado relevante é que o BBB 24, que está em reta final, já conseguiu chegar a 110 milhões de brasileiros, índice muito acima das duas últimas edições. O YouTube demora, segundo a Globo, quase um ano para conseguir algo parecido.

Vale ressaltar que os números do Kantar Ibope são diferentes em relação a medição que o YouTube usa, de outra plataforma, o que torna a comparação feita pela Globo não muito precisa por usarem métodos diferentes.

"Acho que está claro que nossa força é muito grande, e como a TV aberta ainda é muito relevante", disse a executiva. Para depois do BBB 24, a Globo tem mais de 20 lançamentos previstos na programação.

Ainda em abril, a emissora estreia uma nova temporada do programa policial Linha Direta e a segunda temporada da série "Encantado's". Para o segundo semestre, está programado o Estrela da Casa, seu novo reality show musical, que será comandado pela ex-BBB Ana Clara Lima.