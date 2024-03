SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ovos de chocolate não são a única opção de docinho na Páscoa. As colombas pascais são alternativa para complementar a refeição na data ou para acompanhar um cafezinho. Padarias e confeitarias da capital paulista apostam neste ano em sabores como pistache, fruto da moda, e doce de leite. Conheça opções a seguir.

DAMA

A confeitaria prepara colombas em formato de pomba. A tradicional (R$ 125; 600 g) é feita com massa de fermentação natural com farinha italiana e ganha recheio de damasco, uvas passas brancas e cranberry, coberta com glaçage com amêndoas e açúcar de confeiteiro. Há outra versão com gotas de chocolate meio amargo, cranberry e cobertura de glaçage com cacau e amêndoas (R$ 125; 600 g).

R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, região oeste, @confeitariadama.

Encomendas via WhatsApp (11) 97095-3888 ou tel. (11) 5182-5088

DELI GARAGE

A padeira e confeiteira Fernanda Valdívia lança duas colombas com ingredientes bem brasileiros: caju e cacau. A de caju mescla a fruta confitada, em calda e castanhas-de-caju caramelizada na massa artesanal, coberta por raspas de limão e laranja. A de chocolate leva chocolates ao leite e meio amargo feitos com cacau orgânico da Fazenda Bananal no recheio quanto na cobertura. Cada uma pesa 550 g e custa R$ 120.

Encomendas pelo site deligarage.com.br e @deli_garage

DONA DEÔLA

A rede de padarias oferece colombas pascais nos sabores tradicional, recheada com frutas cristalizadas, uva passa e cereja (R$ 40,30; 500 g), de gotas de chocolate (R$ 43,60; 500 g), de Nutella -com recheio e cobertura de chocolate e pasta de avelã- (R$ 68,90; 700 g) e bem casado, recheado com doce de leite e coberto com açúcar de confeiteiro (R$ 68,90; 700 g).

Av. Prof. Fagundes Filho, 805, Saúde, região sul, tel. (11) 3564-4005, @donadeola

EMPÓRIO SANTA MARIA

A colomba é feita com massa de fermentação natural, baseada na receita italiana. Os sabores incluem laranja e amêndoas (R$ 70; 550 g), creme de limão-siciliano (R$ 120; 650 g) e creme de pistache (R$ 190; 650 g).

Av. Cidade Jardim, 790, Jardim Paulistano, região oeste, tel. (11) 3706-5211 e (11) 3706-5210, WhatsApp (11) 95818-7139

FABRIQUE

Produz colomba de fermentação natural, nas versões clássica, com laranja cristalizada e creme de avelãs com amêndoas de cobertura, outra de uvas passas maceradas em dose de rum, laranja cristalizada e limão-siciliano, coberta com creme de avelãs com amêndoas, e uma de chocolate meio amargo e pera cristalizada, finalizado com creme de avelãs com amêndoas. Cada uma pesa 680 g e custa R$ 113.

R. Itacolomi, 612, Higienópolis, região central, @fabriquepaes

LE BLÉ

A padaria, dos mesmos sócios do espanhol Sancho Bar y Tapas, faz quatro versões de colomba pascal, com massa de fermentação natural. Com preços de R$ 99 a R$ 109 (550 g), ela é encontrada nos sabores tradicional, triplo chocolate (ao leite, amargo e branco), frutas cristalizadas italianas e a banhada com chocolate de pistache.

R. Pará, 252, Higienópolis, região central, @leblecasadepaes.

Encomendas pelo WhatsApp (11) 3663-4626

LE JAZZ BOULANGERIE

A colomba da padaria franco-brasileira, fermentada naturalmente, leva no recheio uma combinação de laranja confit, chocolate e amêndoas. A criação pesa aproximadamente 750g e custa R$ 98.

R. Joaquim Antunes, 501, Pinheiros., região oeste, tel. (11) 3085-0576, WhatsApp (11) 99814-4483, @lejazzboulangerie

OLI

A chef Olivia Maita prepara quatro versões de colomba, feitas à moda tradicional, com uma massa macia de fermentação natural aromatizada com laranja-Bahia. Entre os sabores, estão a tradicional (com recheio de laranja cristalizada; R$ 93), de goiabada (R$ 97), chocolate com avelã (R$ 100) e pistache com chocolate branco (R$ 120). Cada uma pesa 600 g.

R. Ministro Jesuíno Cardoso, 104, Itaim Bibi, região oeste, @olipizza.sp

ST. MARCHÉ

O mercado tem marca própria de linha artesanal e criou quatro sabores, cada um por R$ 69,90 (um quilo). Entre eles, o de cookies n? cream leva gotas de chocolate e recheio de creme de leite Ninho na massa amanteigada, com casca de cookie, e outra é feita com recheio de musse de doce de leite e cobertura de chocolate ao leite.

Av. Braz Leme, 1.200, Casa Verde, região norte. Outros endereços em marche.com.br