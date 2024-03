SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o Modo Turbo ativado no BBB 24 (Globo), o 15º Paredão da edição está formado entre: Beatriz, Fernanda e Giovanna. A mais votada será eliminada no domingo (31).

Matteus venceu a Prova do Anjo e ganhou imunidade na berlinda. No entanto, ele não teve a chance de imunizar algum aliado.

Pitel, a Líder da vez, colocou Matteus e Beatriz na sua mira para o Paredão. O brother, porém, deixou de ser opção ao ficar imune. Sendo assim, Bia foi a única opção disponível.

Quem votou em quem

- MC Bin Laden votou em Alane;

- Giovanna votou em Alane;

- Alane votou em Fernanda;

- Beatriz votou em Fernanda;

- Lucas Buda votou em Alane;

- Davi votou em Fernanda;

- Fernanda votou em Alane;

- Matteus votou em Fernanda;

- Isabelle votou em Fernanda.

- Com 5 votos, Fernanda foi a mais votada da casa e está no Paredão

Alane indica Giovanna

Alane, a segunda mais votada da casa, teve a chance de indicar uma pessoa e Giovanna foi a sua escolhida.