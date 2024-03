SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada nesta Sexta-Feira da Paixão (29) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

Como foi a formação

De acordo com a dinâmica que inaugurou o 'modo turbo', o anjo Matteus era autoimune. Ele escapou da mira da líder Pitel que tinha a intenção de votar no brother.

Sem outra alternativa, Pitel colocou Beatriz direto na berlinda. A participante mais votado da casa também foi para escrutínio público, esta jogadora foi Fernanda, com cinco votos.

Alane, segunda pessoa que mais recebeu indicações, ganhou o direito de colocar outro confinado no paredão e ela escolheu Giovanna.

Quem votou em quem

Alane votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

Davi votou em Fernanda;

Fernanda votou em Alane;

Giovanna votou em Alane;

Isabelle votou em Fernanda;

Lucas votou em Alane;

Matteus votou em Fernanda;

MC Bin Laden votou em Alane.