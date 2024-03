ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A influenciadora Vanessa Lopes retomou o uso de suas redes sociais neste sábado (30), dois meses após desistir de participar do BBB 24, na Globo.

Em um longo texto no Instagram, Vanessa afirmou que melhorou mentalmente e está aliviada. Ela pediu acolhimento e postou um texto em uma academia.

"Foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso.

E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo...", afirmou Vanessa.

Em uma recente entrevista ao Fantástico, Vanessa explicou o motivo da desistência e confirmou que deixou o programa por problemas sérios de saúde mental.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo. É como se minha mente rompesse com a realidade que eu estou vivendo", afirmou a ex-BBB.

Com a desistência do reality show, Vanessa Lopes perdeu os prêmios e o cachê financeiro pago pela Globo por participar do programa.