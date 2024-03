RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Única atração da música baiana em cruzeiro sertanejo no mar em Angra dos Reis, É O Tchan fez o show mais empolgante na noite desta sexta-feira (29).

Liderados por Beto Jamaica e Compadre Washington, o grupo não inventou na escolha do repertório e escalou um sucesso atrás do outro.

Receita simples e certeira que a dupla vai repetir neste sábado (30) dentro da casa do BBB 24, da Globo. Além do duo, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré completam a banda.

Em conversa com site F5, Jamaica e Comprade falaram sobre o sucesso da banda em 30 anos de carreira e atravessando gerações.

PERGUNTA - Como você explica o sucesso de É O Tchan? Tem alguma receita?

Beto Jamaica: Não tem receita nem segredo: A gente conseguiu fazer uma coisa sem pretensão, né, de fazer sucesso, de chegar nos maiores palcos da vida porque a gente tocava nas casas, nos batizados, nos aniversários, né, nas casas das pessoas.

A a gente tocava às vezes até por um engradado de cerveja, que as pessoas não valorizavam o nosso trabalho. Mas fomos conquistando nosso espaço com muita humildade.

E como foi isso?

Comprade Washington: A gente já tinha um público bacana em Salvador e de repente explodiu. De repente... Coisa de Deus e lá se vão 30 anos nessa felicidade e sendo abraçados por várias gerações.

Vocês ainda se surpreendem com a recepção do público?

Comprade Washington: Sempre (risos). O sucesso é bom, mas permanecer é melhor ainda e difícil...

Beto Jamaica: Você falou uma coisa certa, o sucesso é bom, agora permanecer no sucesso que é difícil. Muito difícil. A gente sempre trabalhou para isso.

Não foi um trabalho para descartado. Nós fizemos um som, uma musicalidade para poder expandir para o Brasil e expandir pelo mundo.

Tanto é que nós ficamos com o Segure o Tchan por oito meses na parada em primeiro lugar. Então isso aí diz tudo. São 16 milhões de CDs vendidos só no Brasil e 3 milhões no exterior.

A participação de vocês logo mais no BBB 24 é um dos assuntos mais comentados nas redes. Vocês estão preparando algo especial?

Comprade Washington: Vamos fazer os 30 anos do É O Tchan com Sheila Mello, Scheila Carvalho, Jacaré, eu e Beto. Vai ser um show massa com todo nosso repertório.

Para quem vocês estão torcendo no BBB 24?

Depois do show na casa a gente te conta (risos).