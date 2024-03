SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rafael Saraiva, conhecido do público por fazer parte do grupo de humor Porta dos Fundos, vai estrear em novelas. Ele estará em No Rancho Fundo, próxima novela das seis da Globo, que estreia mês que vem.

Na trama de Mário Teixeira, o mesmo criador de "Mar do Sertão" (2022), Saraiva fará Guilherme, um artista que recita poemas nas ruas da cidade onde se passará a trama. Antes, ele já havia se destacado na série "A Vida Pela Frente", do Globoplay.

"Já tinha feito um teste com ela para Vai na Fé, mas era meu início no Porta dos Fundos. Agora, conseguimos conciliar", afirmou Saraiva em entrevista ao site O Fuxico.

"É um personagem muito carismático. Um poeta super romântico, considerado o doidinho da cidade. Ele traz uma percepção inusitada para os acontecimentos da novela", completa.

"No Rancho Fundo" tem estreia marcada para o dia 15 de abril. A trama conta a história de Quinota (Larissa Bocchino), uma jovem sertaneja ingênua e romântica. Sua vida se transforma quando conhece Marcelo (José Loreto), um homem que vem da fictícia Lapão da Beirada, uma metrópole maior e mais desenvolvida.

Quinota e Marcelo se apaixonam, mas um dilema surge quando a mãe de Quinota, a rigorosa Zefa Leonel (Andrea Beltrão), flagra a situação. Em uma cidade onde a honra familiar é inegociável, a reputação de Quinota fica em jogo sem uma união oficial.

No entanto, Marcelo abandona Quinota e foge para a cidade grande, recusando-se a casar. Determinada a resolver a situação, Zefa Leonel parte em busca de Marcelo com sua filha, enfrentando um cenário completamente desconhecido em Lapão da Beirada.