SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper britânico Jevon morreu aos 29 anos. A notícia foi anunciada por amigos e familiares nas redes sociais e confirmada pela revista britânica Complex. Detalhes ainda não foram divulgados.

Produtor musical reconhecido no Reino Unido, Jevon era fortemente influenciado pelo avô brasileiro, morto em 2015. Como herança, o patriarca deixou uma coleção de discos para o neto.

Recentemente, Jevon falou da relação com o avô. "Ele me deixou alguns vinis e comecei a levá-los comigo para o estúdio. Eu comecei a fazer uma música mais influenciada pelo Brasil. Eu sabia que tinha que fazer aquilo", afirmou Jevon em entrevista à Apple Music, ao explicar a origem do seu trabalho.

Inspirado pela coleção do avô, que definiu como "rara e autêntica", ele decidiu passar três meses em São Paulo e no Rio de Janeiro para gravar seu primeiro álbum: "Fell In Love In Brasil" ("Me Apaixonei no Brasil", em tradução livre).

Jevon contribuiu para álbuns de artistas como Nines, Pa Salieu e M1llionz.