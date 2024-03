ANGRA DOS REIS, RJ (FOLHAPRESS) - Funkeira, pero no mucho. Depois de 10 anos de carreira como uma das representantes do funk carioca, Lexa decide trocar de ritmo e escolhe um repertório totalmente diferente, que prefere colocar na prateleira do pop, mas com uma pegada de R&B.

"Tem uma pegada muito diferente, que não sei nem dizer se é pop [risos]. Mas como pop remete ao que é popular, ok. Aceito essa definição, mas é uma sonoridade bem diferente de tudo que já fiz", contou ao F5 no cruzeiro On Board Festival.

Lexa espera lançar ainda neste semestre singles desse novo trabalho que ela não diz com todas as letras, mas dá sinais que é o início de uma carreira internacional.

"Estou cantando em português mas tem elementos internacionais, sim", explica a cantora que gravou o novo disco em Miami, nos EUA. "Foi incrível e estou empolgada. Não canto em inglês. Canto algumas músicas em espanhol", adianta.

Ela também diz ao F5 sobre a sua mudança para fora do Brasil em breve. "Estou querendo morar fora um tempinho esse ano, até para aprimorar outras línguas. Ainda estou decidindo direitinho o lugar, já tenho mais ou menos em mente. Mas assim que eu tiver, eu conto", comenta.

Lexa nega que Anitta esteja no meio desse novo projeto. "Estou tocando todo projeto. Tudo meu. Mas o dia que eu precisar de uma força ou um conselho, tenho certeza que, se eu falar com ela, Anitta vai estar ali. Ela é muito acolhedora e vai me dar as melhores dicas do mundo", reconhece.

A cantora também comenta sobre a sua participação na Dança dos Famosos. "Tenho ensaiado todos os dias e como fiquei algumas semanas sem shows foi menos pauleira. Agora que estou voltando com a agenda está difícil. Perdi dois quilos por conta da correria, mas tudo bem. Tem sido uma experiência incrível, um prazer", conclui.