SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Can Yaman, galã de novelas como "Senhor Errado" e "Pássaro Madrugador", causou alvoroço ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos (SP) neste sábado (30).

Uma multidão de fãs aguardava Can no saguão, cantando: "Can, cadê você, eu vim aqui só pra te ver". Emocionado com a recepção calorosa tipicamente brasileira, o ator posou para fotos, recebeu presentes e até vestiu um deles na hora, um cachecol com as cores do Brasil.

"Eu e minha equipe chegamos a São Paulo", escreveu o ator. "É muito bonito como vocês continuam me lembrando de como é ser amado. Foi uma longa espera para vê-los e uma longa viagem para nós, mas valeu a pena."

Disponibilizadas em plataformas de streaming como Netflix e Max, as novelas turcas estreladas por Can se tornaram um fenômeno no Brasil.