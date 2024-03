SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Leandra Leal, 41, explicou como foi o processo de gravidez que teve após os 40 anos de idade. Mãe de Júlia, de 9 anos, que adotou em 2016, ela anunciou a gravidez há duas semanas.

Leandra confessou que tinha dificuldades em engravidar naturalmente e que congelou os óvulos, após estudar e ler uma série de métodos para conseguir realizar seu sonho.

"Fiz inseminação. Eu tinha congelado óvulos sem nenhuma perspectiva. Mas a vida é muito mágica, quis deixar essa carta na manga. Como eu tinha condições financeiras, estava tudo certo. Se a mulher puder fazer, recomendo", afirmou em entrevista ao jornal Extra.

Leandra Leal também comentou os rumores de que está cotada para fazer o remake de "Vale Tudo" (1988), novela que vai marcar os 60 anos da Globo no horário nobre da emissora no ano que vem.

Ela seria Heleninha Roitman, filha de Odete Roitman, que na versão original ajudou a consagrar Renata Sorrah como uma das grandes atrizes de sua geração.

A atriz diz que não foi convidada formalmente ainda pela direção da novela, que será de Paulo Silvestrini. Mas que adoraria repetir uma parceria com Manuela Dias.

"Eu ainda não fui convidada, mas amaria fazer. É Heleninha Roitman, né? Renata Sorrah, ídolo-mor! Seria incrível! E adoro fazer novela, adoro o alcance que esse produto tem, a troca com o público. Vou continuar trabalhando até quando aguentar. Se alguém quiser me escalar com barrigão mesmo, estou aí (risos)", concluiu.