SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor de novelas Manoel Carlos fez uma rara aparição para o público neste domingo (31). Ele surgiu em vídeo feito por sua filha, Jules Almeida, no qual agradeceu ao carinho dos fãs e desejou uma Feliz Páscoa aos seguidores.

Manoel Carlos apareceu sentado no sofá de casa, fazendo carinho em um cachorro que estava em seu colo. Ele foi filmado pela filha, que publicou o vídeo em sua conta no Instagram, além de uma foto ao lado do autor.

"Agradeço muito todo o carinho. Feliz Páscoa", ele diz no vídeo.

Aos 90 anos, o dramaturgo conhecido como o "autor do Leblon" tem aparecido pouco para o público nos últimos anos. Autor de diversas novelas de sucesso, de "Por Amor" a "Mulheres Apaixonadas", ele marcou época retratando a zona sul do Rio de Janeiro e criando uma gama de personagens femininas chamadas Helena.