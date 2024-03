RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A filha mais velha de Raul Gil, Nanci não apareceu na homenagem feita ao apresentador no Domingão com Huck, na Globo. A ausência da jornalista foi comentada pelos fãs do funcionário do SBT, que anunciou a sua aposentadoria na atração neste domingo (31). Ela então contou o motivo de ter ficado de fora do tributo ao pai: "Não fui convidada".

Nanci contou que a família quer distância dela há 12 anos. "Eles não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora assim como você. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você como uma escrava. Então, a partir de agora, eu vou lutar contra isso, mas com a minha história", disse.

A jornalista também acusou o irmão, Raulzinho, de tomado a decisão sobre seu afastamento da família. Disse ainda que o parente enxerga o pai como "uma empresa" e, ela, um tipo de "sócia". "Pra quê [ter uma sócia]? Vamos ficar com o dinheiro só para um. Raulzinho me tirou de tudo", justificou em um trecho do vídeo de uma entrevista realizada pela jornalista Lisa Gomes e publicado no Instagram.

Ela lembrou duas frases que o irmão teria dito uma vez na frente de outras pessoas. "Ele falou: 'vendi minha alma e você não vai atrapalhar', não sei que negócio ele fez, mas me usou de troco. A outra frase foi: 'troquei meu coração por um coração de plástico'. Como é que vou lidar? Não sei",comentou.

Nanci ressaltou também que não recebeu nenhuma ligação da equipe do Domingão com Huck e chegou a pedir ao pai para participar da homenagem, mas não obteve resposta. No entanto ela tem a explicação "Simples. O meu irmão não deixou. Ele ainda usa a frase: 'onde a Nanci pisa, eu não piso nunca mais' como justificativa. Muito difícil. Talvez em outra encarnação [essa briga seja resolvida], porque já fiz de tudo", concluiu Nanci.