O espetáculo “Fuxico” chega ao Teatro Paschoal Carlos Magno, em Juiz de Fora, a partir desta quinta-feira (18). A temporada segue nos dias 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28, com apresentações sempre às 20h.

Segundo a PJF, é a primeira produção do Esquadros Grupo Artístico Temporário e o espetáculo mescla teatro, música e literatura, reunindo quatro artistas veteranos: Andrea Ventura, Carlinha Assis, Adriana Pereira Paes e Toninho Dutra.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro nos dias do espetáculo ou pela internet, no site Sympla. Idosos com 60 anos ou mais têm direito a desconto especial, com ingressos a R$ 10, mediante apresentação de documento de identificação pessoal na portaria do teatro.

O Teatro Paschoal Carlos Magno fica na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, no Centro.

O espetáculo

A peça o “Fuxico” é divida em quadros - prólogo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e epílogo. Com concepção, dramaturgia e direção de Toninho Dutra, o espetáculo costura textos assinados pela trupe com produções assinadas por diversos autores, como Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade, James Thurber e Cora Coralina.

Entre as músicas escolhidas para o repertório estão sucessos de Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Gilberto Gil.

“Figurinos, cores e elementos cênicos foram minuciosamente pensados para impactar o público, transmitindo toda a emoção do reencontro dos quatro amigos artistas, que desencadeou o processo de trabalho. Além da equipe principal, o projeto mobiliza um grande grupo de trabalhadores da cultura”, destacou a Prefeitura.

A classificação indicativa é livre.

Ficha técnica

Concepção, dramaturgia, direção cênica, direção de arte e produção executiva: Toninho Dutra

Assistente de direção e preparação corporal: Andrea Ventura

Elenco: Adriana Paes, Andrea Ventura, Carlinha Assis e Toninho Dutra

Direção musical e arranjos: Thadeu Grizendi

Músicos: Cordas - Thadeu Grizendi, Cordas - José Augusto Miranda, Flauta - Neli Aquino e Percussão - Vinicius Ventura

Preparação musical dos atores: Adriana Paes e Laura Delgado

Figurino: Labibe Simão

Cenário: Toninho Dutra e Daniel Rodrigues

Programação visual: Daniel Rodrigues

Produção: Grupo Artístico Temporário Esquadros, Daniel Rodrigues, Labibe Simão, Thadeu Grizendi e Sebastião Villela

Assistentes de produção: Adriana Paes, Carlinha Assis, Laís Mianna, Lucas Oliveira e Rosângela Bargiona Larcher

Assistentes de comunicação: Caru Resende, Hussan Fadel e Laís Machado

Confecção de objetos cênicos e adereços para figurino: Grupo Artístico Temporário Esquadros, Daniel Rodrigues, Gláucia Dutra Vieira, Lúcia Martins, Maria de Lourdes Siqueira Dutra, Rosângela Bargiona Larcher e Sebastião Villela

Iluminação - criação e execução: Sebastião Villela, Marquinhos Black

Equipe de apoio: Denise Oliveira, Geferson Matos Mendonça, Laís Mianna

Lilian Dhany, Lucas Oliveira e Thalita Carvalho

Gerência: Rosângela Bargiona Larcher

Fotos e registro fotográfico: Taís Marcato

Criação de conteúdo para redes sociais: Carlinha Assis e Laís Mianna

Confecção da maquete: Diego Godoi



